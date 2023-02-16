Сейм подтвердил продление ЧС на границе с Беларусью до 10 мая

В четверг, 16 февраля, Сейм снова подтвердил решение правительства Латвии о продлении чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью до 10 мая в целях борьбы с нелегальной миграцией, которой способствуют белорусские власти, пишет агентство LETA.

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Министр внутренних дел Марис Кучинскис заявил 31 января, что ситуация на границе с Беларусью не изменилась. Например, в ночь на 31 января 24 иммигранта пытались пересечь латвийско-белорусскую границу, 15 человек пытались пересечь границу в Литве и 64 — в Польше.

Всего в январе было предотвращено 300 нелегальных попыток въезда в Латвию, а в декабре было зарегистрировано более 1000 попыток. У МВД есть основания полагать, что снижение связано с ожиданиями, что, возможно, Латвия должна отказаться от продления режима ЧС.

В то же время латвийские пограничники разрешили пересечь границу нескольким лицам из гуманитарных соображений. Например, в конце января была задержана семья из девяти человек с детьми. В целом МВД может утверждать, что на границе происходят провокации, то есть людей вывозят вначале на границу Латвии, а во второй половине ночи уже на границу Беларуси и Литвы.

Министерство юстиции выразило свои возражения против продления чрезвычайной ситуации, поэтому Кучинскис не отрицал, что следует искать возможное решение по замене режима ЧС другой регулировкой. В то же время в этом вопросе Латвия должна синхронизировать свои действия с упомянутыми союзниками. "Пока мы таких не нашли, как и соседние страны, но мы не должны становиться слабым местом границы", — подчеркнул министр.

Премьер-министр Кришьянис Кариньш 31 января на пресс-конференции отметил, что граница Латвии так же безопасна, как граница Польши или Литвы. Говоря о том, где искать вину и ответственность за то, что строительство границы Латвии затягивается, премьер-министр отметил, что иногда наша собственная система замедляет процесс строительства. Однако идет поиск решений по изменению системы для преодоления задержек в выполнении работ. "У нас в стране, в том числе правоохранительные учреждения, должны избавиться от того, что мы служители букв", — сказал премьер.

Кучинскис также успокаивал, что МВД нашло и продолжает искать несколько улучшений, чтобы ускорить строительство границы и "попытается ускорить график".

Чрезвычайная ситуация в Лудзенском, Краславском краях и Даугавпилсе была объявлена 10 августа 2021 года и с тех пор несколько раз продлевалась.