Сейм пока что не разрешил въезжать в Латвию иностранным родственникам латвийцев

Большинство Сейма отклонило предложение оппозиции расширить круг лиц, кому разрешен въезд в Латвию в условиях ЧС, сообщает LETA.

Депутат от "Согласия" Регина Лочмеле-Лунева предлагала разрешить въезд иностранных, члены семьи которых — родители, дети, приемные дети, супруги — граждане или неграждане Латвии. При этом для них предусматривалась обязательная 14-дневная самоизоляция после въезда в Латвию.

На прошлой неделе правительство разрешила гражданам стран ЕС, Еврозоны и Швейцарии, а так же лицам, постоянно проживающим в этих странах, въезжать в Латвию и выезжать из нее. Однако, по словам депутата, родственникам латвийцев, живущим вне этих стран — например, в России — все еще сложно попасть в Латвию и нужно просить специальное разрешение.