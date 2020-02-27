Сейм поменял порядок отбора кандидатов на должность генерального прокурора

Сегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки в закону, предусматривающие изменение порядка отбора кандидатов на должность генерального прокурора.

Теперь на должность генерального прокурора смогут претендовать судьи судов всех уровней и прокуроры с соответствующим стажем работы, что позволит расширить круг потенциальных кандидатов.

Теперь на должность генерального прокурора сможет претендовать лицо, достигшее 40-летнего возраста, отвечающее требованиям закона и проработавшее не менее пяти лет в должности судьи Конституционного суда, судьи Верховного суда, судьи международного суда или судьи наднационального суда, проработавшее не менее десяти лет в должности судьи окружного суда, старшего прокурора, прокурора прокуратуры судебного округа или Генеральной прокуратуры или же имеющее 15-летний стаж работы в должности судьи или прокурора. Кандидаты также должны будут пройти оценку Совета по юстиции.

К 1 апреля 2020 года Совет по юстиции в соответствии с законом должен будет утвердить устав конкурса, а также определить порядок и критерии оценки кандидатов.

По словам министра юстиции Яниса Борданса, главной задачей этого законопроекта является добиться того, чтобы будущие кандидаты на должность генерального прокурора выбирались путем открытого процесса, основанного на четких и единых критериях оценки кандидатов.

В настоящее время закон предусматривает, что Сейм назначает генерального прокурора на срок в пять лет по предложению председателя Верховного суда, согласованному с Советом по юстиции.

В этом году завершится срок полномочий как генерального прокурора Эрика Калнмейерса (11 июля), так и председателя Верховного суда Ивара Бичковича (15 июня).