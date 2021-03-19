Сейм поручил Кабмину разработать план открытия маленьких магазинов

Кабинет министров в течение семи дней должен установить порядок, в котором будет восстановлена работа маленьких магазинов и детских спортивных занятий. В четверг, 18 марта, Сейм во втором, окончательном, чтении в срочном порядке поддержал соответствующие поправки к закону о борьбе с распространением Covid-19.

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Кабмин должен установить порядок обеспечения работы торговых мест площадью до 300 квадратных метров, мест, торгующий автомобилями и сельхозтехникой и мест общественного питания вне помещений. До 31 марта должны быть определены эпидемиологические требования к местам торговли и общественного питания, если ситуация позволит их открыть.

Также поправки установили, что у учеников 1-6 классов учебный год будет длиться до 31 мая, а вместо экзаменов и итоговых контрольных работ будут учитываться результаты диагностирующих работ, написанных в течение года. Исключение — централизованный экзамен по латышскому языку для школ нацменьшинств, который можно сдать по желанию.