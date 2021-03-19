Сейм поручил Кабмину разработать план открытия маленьких магазинов
Foto: LETA

Кабинет министров в течение семи дней должен установить порядок, в котором будет восстановлена работа маленьких магазинов и детских спортивных занятий. В четверг, 18 марта, Сейм во втором, окончательном, чтении в срочном порядке поддержал соответствующие поправки к закону о борьбе с распространением Covid-19.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Кабмин должен установить порядок обеспечения работы торговых мест площадью до 300 квадратных метров, мест, торгующий автомобилями и сельхозтехникой и мест общественного питания вне помещений. До 31 марта должны быть определены эпидемиологические требования к местам торговли и общественного питания, если ситуация позволит их открыть.

Также поправки установили, что у учеников 1-6 классов учебный год будет длиться до 31 мая, а вместо экзаменов и итоговых контрольных работ будут учитываться результаты диагностирующих работ, написанных в течение года. Исключение — централизованный экзамен по латышскому языку для школ нацменьшинств, который можно сдать по желанию.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Новые возможности для экспорта латвийской древесины в США
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
Заказы на дальние дистанции стали выгоднее
Дети в интернете: как родителям говорить об опасностях в сети
Международный женский день с Wolt: Анна Розите
Внедрение цифровой автоматизированной системы позволяет почти втрое сократить время обработки грузов в Рижском порту
Wolt расширяет ассортимент: электротовары, косметика, товары для детей и хобби

От владельца

Artilērijas iela, Centrs, Rīga,
100 000€
Ernestīnes iela, Āgenskalns, Rīga,
400€
Jaunciema gatve, Jaunciems, Rīga,
377 000€
Beberbeķu 9. līnija, Beberbeķi, Rīga,
195 000€
Miera iela, Brasa, Rīga,
84 000€
Bebru iela, Mārupes nov.,
210 000€
Baložu iela, Āgenskalns, Rīga,
1 110€
Juglas iela, Jugla, Rīga,
500€
Foreļu iela, Garkalnes nov.,
85 000€
Ropažu iela, Teika, Rīga,
700€
Muižas iela, Garkalnes nov.,
298 000€
Dārza iela, Talsu nov.,
335 000€
Teika, Rīga,
45 990€
Krišjāņa Valdemāra iela, Centrs, Rīga,
320 000€
Rātsupītes iela, Imanta, Rīga,
94 000€
Ventspils nov.,
2 300 000€
Miera iela, Centrs, Rīga,
94 000€
Kalnu iela, Saulkrastu nov.,
265 000€
Loču iela, Ķīpsala, Rīga,
295 000€
Anniņmuižas bulvāris, Imanta, Rīga,
700€