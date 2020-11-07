Сейм предположительно утвердит чрезвычайную ситуацию во вторник

Планируется, что Сейм 10 ноября в 9 часов соберется на заседание, чтобы утвердить решение правительства об объявлении чрезвычайной ситуации, сообщила агентству LETA спикер Сейма Инара Мурниеце.

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Решение правительства вступает в силу с 9 ноября. Закон предусматривает, что Сейм принимает решение об утверждении уже действующей чрезвычайной ситуации.

Мурниеце выразила уверенность, что законодательный орган утвердит решение правительства.

После получения от правительства необходимых документов они будут переданы на рассмотрение комиссии Сейма по обороне и внутренним делам, которая рассмотрит их в понедельник.

Как сообщалось, в пятницу вечером правительство постановило объявить в Латвии чрезвычайное положение с 9 ноября по 6 декабря для ограничения пандемии Covid-19.