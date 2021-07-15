Сейм примет решение об обязательной вакцинации и увольнениях непривитых не раньше августа

Только 2 августа Сейм соберется на внеочередное заседание, чтобы начать рассмотрение правительственных поправок к Закону об управлении распространением инфекции Covid-19. Кабинет министров утвердил поправки, предусматривающие обязательную вакцинацию работников сфер здравоохранения, образования и социального ухода. С 1 октября у работодателей также будет право увольнять таких работников, отказавшихся делать прививку.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Кабинет министров, внеся в закон поправки, отметил, что Сейм должен рассмотреть законопроект в срочном порядке, то есть, в двух, а не в трех чтениях. Чтобы законопроект вступил в силу — его обязательно должен утвердить Сейм, а затем провозгласить президент.

Оппозиционные фракции ранее заявили, что не поддержат правительственный законопроект, а также будут просить президента не провозглашать закон.

72-я статья Сатверсме гласит, что у президента страны есть право приостановить публикацию закона на два месяца. Публикацию закона президент должен остановить, если об этом попросит не менее трети депутатов Сейма (у оппозиции, скорее всего, хватит голосов). Это право президент или треть депутатов парламента могут использовать в течение 10 дней с момента утверждения закона Сеймом. При такой ситуации оспариваемый закон отдается на всенародное голосование, если этого потребуют 10% от всех избирателей страны. Если в течение вышеупомянутых двух месяцев такой запрос не поступит, то по истечении этого срок закон публикуется. Всенародное голосование также не состоится, если Сейм еще раз проголосует за этот закон, и "за" выскажутся не менее трех четвертей от общего числа депутатов (75 из 100).