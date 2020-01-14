Сейм примет резолюцию, осуждающую попытки России "переписать историю"

Партнеры по коалиции договорились подписать подготовленное "Новым Единством" заявление Сейма о неприемлемости переписывания итогов Второй мировой войны и оккупации Латвии.

Сейм может рассмотреть проект резолюции 16 января.

В подготовленном объединением партий "Новое Единство" проекте заявления подчеркивается, что попытки российских должностных лиц отрицать исторические факты о причинах, ходе и завершении Второй мировой войны с целью уменьшить ответственность Советского Союза за начало войны в Европе являются неприемлемыми. По мнению "Нового Единства", Россия в некоей мере хочет уйти от ответственности за преступления, совершенные во время советского тоталитарного режима.

В понедельник представители политического объединения призвали партнеров по коалиции подписать проект заявления Сейма о недопустимом искажении истории оккупации Латвии и Второй мировой войны. "Новое Единство" призвало международное сообщество быть более внимательным и критически оценивать усилия российских чиновников по переписыванию истории Второй мировой войны и оправданию оккупации и аннексии Латвии.

Как подчеркнул министр юстиции Янис Борданс (Новая консервативная партия), выразивший полную поддержку заявлению, "было бы странно, если бы Латвия не реагировала, когда Польша, Литва и Эстония уже остро отреагировали на ревизионистские заявления России".

19 декабря в Санкт-Петербурге на встрече с бывшими лидерами стран, входивших в СССР, президент России Владимир Путин раскритиковал недавно принятую Европарламентом резолюцию, которая обвиняет СССР и нацистов в том, что подписание пакта Молотова-Риббентропа в 1939 году способствовало Второй мировой войне. Российский лидер отметил, что у СССР не было иного выхода, как подписать договор с Германией, поскольку западные государства были безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

Президент Литвы Гитанас Нуседа 23 декабря заявил, что Россия "всеми силами пытается переписать историю". "Один из таких примеров — отрицание влияния тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа на болезненную историю Европы", — написал он на своей странице в социальной сети Facebook. Науседа напомнил, что 30 лет назад, 24 декабря 1989 года, Съезд народных депутатов Советского Союза признал существование тайных протоколов пакта Молотова-Риббентропа 1939 года и объявил их недействительными.

безразличны к предложению Москвы сформировать военный альянс.

9 января нижняя палата польского парламента (Сейма) в четверг приняла резолюцию, в которой депутаты выразили протест "против манипулирования фактами и перевирания истории политиками РФ с целью дискредитации Польши и ухудшения российско-польских отношений".

"Сейм Польши осуждает провокационные и не соответствующие правде высказывания представителей высших органов власти РФ, пытающихся возложить на Польшу ответственность за начало Второй мировой войны", — сказано в тексте резолюции.

7 января власти Эстонии отказались ратифицировать договор о границе с Россией.Спикер парламента Эстонии (Рийгикогу) Хенн Пыллуаас, представляющий консерваторов, заявил, что Россия аннексировала около 5% эстонских земель и должна их вернуть.

По словам Пыллуааса, подписанный в 2014 году договор о российско-эстонской границе не будет ратифицирован, даже если это сделает российская Госдума (закон о ратификации договора был внесен в Госдуму в 2015 году, однако до сих пор не рассмотрен даже в первом чтении).

РСФСР и Эстония заключили Тартуский мирный договор в 1920 году. Согласно ему, Эстонской Республике передавались территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (сейчас в составе Сланцевского района Ленинградской области). После освобождения территории Эстонской ССР от нацистских войск в годы Великой Отечественной войны эти земли были возвращены РСФСР.