Сейм принял к рассмотрению Закон о гражданском союзе, позволяющий урегулировать отношения однополым парам

Голосование о передаче законопроекта "О гражданском союзе" на рассмотрение в Сейм было хрупким: 42 депутата проголосовали "за", а 32 нажали кнопку "против". Законопроекту, призванному урегулировать юридические отношения однополым парам, а также практически всем, кто состоит в гражданском партнерстве вне зависимости от сексуальной ориентации, предстоит пережить три парламентских чтения.

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Среди 42 парламентариев, голосовавших за законопроект — депутаты коалиционных "Нового Единства", АР!, "Консервативных", несколько независимых и Борис Цилевич из "Согласия". Против были депутаты от правящего Национального объединения, оппозиционного Союза "зеленых" и крестьян, независимые депутаты, несколько парламентариев от "Согласия". Восемь депутатов от "Согласия" не участвовали в голосовании.

Уже сегодня в Сейме состоится первое чтение законопроекта.

Протесты и дебаты

Голосованию в Сейме предшествовал пикет противников законопроекта у здания парламента: собрались члены и сторонники общества Latvijas Vīru biedrība. Всего около 70 человек.

Через громкоговоритель организаторы мероприятия сообщили, что они точно не гомофобы. Также было заявлено, что закон о гражданском союзе может привести к вымиранию народа — государство не заинтересовано в том, чтобы платить за "радости совместной жизни". Присутствующие молились Богу и призывали депутатов голосовать по совести — против законопроекта. В 9 часов организаторы включили трансляцию Сейма.

Юрис Пуце, депутат Сейма от AP сказал с трибуны: "Этот законопроект о равенстве и семье. Да, речь идет о правовой защите всех семей, обо всех тех семьях, за которые я лично активно выступал с 2015 года, обо всех тех, кто не закрепил или не может закрепить свои родственные связи в правовом порядке. В наших руках обеспечить эту защиту. Этот законопроект о человеческом достоинстве. О праве быть увиденным, признанным и защищенным". Пуце подчеркнул, что это проблема не решается в Латвии уже 25 лет.

"Этот закон деградирует желательную и естественную структуру семьи, порождая инициативу не вступать в длительные браки в ущерб благополучию детей, подрастающих в этих семьях, и суть закона принципиально нелогична", — парировала независимый депутат и бывший министр благосостояния Рамона Петравича. По ее словам, "женщина в браке жена или мать, мужчина муж или отец, а по этому закону они будут партнерами номер один и номер два или какими-то лицами".

Кто может состоять в гражданском союзе?

Несмотря на то, что внимание общества приковано к законопроекту преимущественно из-за того, что он легализует однополые отношения, фактически документ касается всех людей, вне зависимости от пола и сексуальной ориентации, состоящих в гражданском союзе. В документе нет упоминания о сексуальной ориентации. В частности, в Латвии гражданское партнерство (не зарегистрированное в загсе) весьма распространено и среди людей традиционной ориентации. И на таких людей также будут распространяться нормы нового законопроекта.

Право заключать гражданский союз будет у всех совершеннолетних граждан и неграждан Латвии. Также закон дает право вступить в такой союз гражданину ЕС, страны Европейской экономической зоны (ЕЭС) или Швейцарии или гражданину другой страны, лицу без гражданства, беженцу или лицу, получившму альтернативный статус и имеющему право на проживание в Латвийской Республике с гражданином Латвии, гражданином ЕС, государства ЕЭС или Швейцарии или гражданином другого государства, лицом без гражданства, беженцем или лицом, которому предоставлен альтернативный статус и тем, кто имеет право на проживание в Латвийской Республике на момент заключения гражданского союза.

Гражданский союз будет заключаться у нотариуса очно. Нужно будет представить выданные компетентными органами документы о семейном положении. В заключении союза может быть отказано тем, кто состоит в браке, состоит в ином гражданском партнерстве, если партнеры являются близкими родственниками, если один из партнером адаптирован другим партнером.

Гражданский союз в форме будет заключаться в форме нотариального акта и регистрироваться согласно порядку Закона "О нотариате". Гражданский союз будет считаться действительным, как только стороны в присутствии нотариуса подпишут нотариальный акт. Нотариус проинформирует о гражданском союзе Регистр физических лиц.

Гражданский союз — бессрочный. Гражданский союз может быть прекращен смертью одного из партнеров, в случае, если партнеры зарегистрировали официальный брак, в случае расторжения союза в присутствии нотариуса, при расторжении союза решением суда.

Какие проблемы решает гражданский союз?

Речь идет о решении практических проблем — связанных с ведением совместного хозяйства, распоряжении совместным имуществом и разделе имущества, что традиционно становится особеннно актуальным при разрыве отношений. Актуальной темой для гражданских союзов является и оформление кредитов, поскольку банки обычно запрашивают информацию, подтверждающее факт совместного проживания.

При заключении гражданского союза стороны несут взаимную обязанность заботиться и поддерживать друг друга, вести общее хозяйство в соответствии с доходом каждой из сторон. В рамках общего домашнего хозяйства участники гражданского союза имеют равные права. В случае возникновения разногласий стороны стремятся прийти к соглашению. При необходимости стороны могут обратиться в суд для разрешения спора.

Сделки, совершенные каждым из партнеров в рамках этого союза, также признаются заключенными от имени другой стороны, если обстоятельства конкретного дела не указывают на иное.

Законопроект предусматривает, что каждый партнер сохраняет за собой имущество, которое принадлежало ей до заключения гражданского союза, а также имущество, которое сторона приобретает в период действия гражданского союза как отдельное имущество.

Общее имущество управляется обоими партнерами, также оба партнера совместно распоряжаются имуществом. По соглашению сторон совместное имущество может управляться одной из сторон. Действия одной стороны с этим имуществом требуют согласия другой стороны.

Стороны гражданского союза обязаны покрывать расходы совместного хозяйства из общего имущества сторон, отвечают по обязательствам, принятым совместно для нужд общего хозяйства, общим имуществом и каждый своим отдельным имуществом, если общего имущества недостаточно.

Имущество одной стороны гражданского союза не отвечает по обязательствам другой стороны. Если взыскание долгов одной стороны направлено на обособленное имущество другой стороны, она может потребовать освобождения этого имущества от взыскания. Если взыскание долгов одной стороны направлено в совместное имущество сторон, другая сторона может потребовать раздела имущества и освобождения его части от взыскания.

Имущественные отношения сторон гражданского союза прекращаются с прекращением гражданского союза.