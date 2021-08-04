Сейм принял к рассмотрению законопроект, дающий право увольнять невакцинированных работников

За передачу законопроекта на рассмотрение в комиссию Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции проголосовали 47 депутатов, против были 32, воздержались 8. Сегодня правящая коалиция планирует утвердить законопроект в первом чтении.

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Пока Сейм не объявил второе за день внеочередное заседание, чтобы утвердить законопроект, дающий право работодателям с 1 октября увольнять работников, которые не смогут предоставить сертфикат Covid-19, подтверждающий факт вакцинации или перенесенной болезни. Напомним, что законопроект предусматривает обязательную вакцинацию для ряда профессий — медиков, учителей, социальных работников.

Даже, если сегодня Сейм примет законопроект в первом чтении, это еще не окончательное решение. Закон принимается срочном порядке (в двух чтениях) или же в обычном — в трех чтениях. Первое чтение — концептуальное, поправки депутаты подадут ко второму чтению.

Как уже сообщалось ранее, оппозиция пригрозила, что в случае утверждения законопроекта Сеймом соберет подписи 34 депутатов (конституционное меньшинство), чтобы приостановить провозглашение закона и осуществить попытку передать законопроект на всенародное голосование.