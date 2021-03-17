Сейм принял новое регулирование в сфере аренды жилья
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В среду Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону об аренде жилых помещений, предусматривающие введение баланса ответственности и прав между домовладельцем и арендатором.

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Планируется, что изменения вступят в силу 1 мая этого года.

Как ранее сообщил агентству LЕТА депутат Улдис Будрикис, в настоящее время аренда жилых помещений регулируется законом "Об аренде жилых помещений", принятым почти 30 лет назад. Он устарел и больше не соответствует текущей экономической и социальной ситуации.

Будрикис подчеркнул, что арендодателю сейчас приходится мириться с высокими рисками того, что арендатор не будет платить арендную плату или оплачивать сопутствующие расходы. При этом все споры должны решаться в судебном порядке, что является сложным, дорогостоящим и длительным процессом, который может занять годы.

"Поэтому в настоящее время в стране не производятся целевые и систематические инвестиции в так называемые арендные дома", — добавил депутат.

Он сообщил, что новый закон предусматривает баланс обязанностей и прав арендодателя и арендатора, значительно более быстрое и простое урегулирование споров между арендаторами и арендодателями, ограничение сроков договора и четкие условия изменения арендной платы, а также облегчение процедуры выселения арендаторов, если они нарушают условия договора об аренде.

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LETA

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LETA
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