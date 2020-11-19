Сейм принял новый закон об общественных электронных СМИ и управлении ими

Сейм в окончательном чтении принял новый закон об общественных электронных средствах массовой информации (СМИ) и управлении ими, цель которого - обеспечить эффективное и открытое управление, независимость и ответственность общественных СМИ перед обществом, а также способствовать их качественной работе.

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Сегодня развернулись обширные дебаты о том, кто должен утверждать главного редактора общественного СМИ, а также о том, должен ли закон в обязательном порядке предусматривать включение контента на языках нацменьшинств в содержание общественных СМИ.

Новый закон определяет стратегическую цель, юридический статус, деятельность, основные принципы финансирования, управления и надзора за общественными электронными СМИ.

Согласно закону, общественные электронные СМИ - это капитальные общества, все доли капитала которых принадлежат государству. В свою очередь недавно сформированный Совет общественных электронных СМИ (СОЭСМИ) будет держателем государственных долей капитала в общественных СМИ.

В СОЭСМИ будут входить три человека. Один из них будет выдвигаться президентом страны, второй - Сеймом, третий - советом по реализации меморандума о сотрудничестве негосударственных организаций и Кабинета министров. Закон устанавливает ряд требований, которым должно соответствовать лицо, чтобы входить в СОЭСМИ. Например, член СОЭСМИ не может быть членом политической партии или органа, созданного политической партией или объединением партий. Члены СОЭСМИ будут иметь право на переизбрание в должности, но не более двух раз подряд. В свою очередь председатель совета будет избираться членами совета на один год.

Правление общественного электронного СМИ сможет состоять максимум из трех членов, утвержденных СОЭСМИ. Члены правления не будут иметь права использовать свои полномочия для прямого или косвенного влияния на редакционные решения СМИ. Ответственность за разработку и реализацию редакционной политики будет нести главный редактор соответствующего СМИ. Кандидата на пост редактора выдвигать будет правление, а утверждать в должности на срок пять лет - СОЭСМИ.

Закон предусматривает, что дотация государственного бюджета на осуществление общественного заказа не может быть меньше, чем в предыдущем году. Также закон предусматривает запрет на размещение в общественным СМИ коммерческих сообщений. В то же время для этого ограничения есть ряд исключений.