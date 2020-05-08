Сейм принял новый закон: за неуважение к госязыку будут штрафовать на сумму до 700 евро

Сейм Латвии 7 мая в окончательном чтении принял новый закон об административных наказаниях за правонарушения в сфере управления, общественного порядка и в сфере использования государственного языка.

Закон содержит несколько норм, которые в настоящее время изложены в Кодексе Латвии об административных правонарушениях, но которые утратили бы свою силу со вступлением в силу закона об административной ответственности 1 июля.

Нормы нового закона, которые регулируют вопросы, связанные с государственным языком, значительно увеличили количество статей, за нарушение которых предусматривается санкция в виде предупреждения.

Таким образом, наказание для физических лиц смягчается за счет поощрения позитивного отношения общества к учреждению, осуществляющему надзор за использованием государственного языка, и необходимости соблюдения правил использования государственного языка, отмечают в аннотации законопроекта его авторы.

В свою очередь, за проявление серьезного неуважения к госязыку будут штрафовать на сумму от 35 до 700 евро.

Новый закон расширяет ответственность юридических лиц в связи с нарушениями, связанными с государственным языком.

Ранее в большинстве случаев ответственными за административное правонарушение считались физические лица, например, продавцы, менеджеры, а не компания как юридическое лицо.

Следовательно, цель наказания — воспитать лицо, совершившее административного правонарушение, не всегда достигалась, говорится в анотации законопроекта.

В дальнейшем ответственность юридических лиц будет дополнительно определяться за такие нарушения, как, например, заключение трудового договора с работником без знаний государственного языка (с наложением штрафа от 140 до 1400 евро), нежелание создавать и использовать названия на государственном языке (от 140 до 1400 евро) и нежелание обеспечить использование госязыка на работе (от 140 до 1400 евро).

В закон включено и новое регулирование о несоблюдении правил предоставления информации.

Регулирование, в частности, предусматривает, ответственность за отправку или выдачу проспектов, бюллетеней, каталогов или других материалов физическому или юридическому лицу в дополнении к государственному языку на иностранном языке без запроса лица, если это делается государственным учреждением или частным лицом, выполняющим делегированную административную задачу.