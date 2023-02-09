Сейм принял поправки для "разблокировки" плана развития Риги

Сейм принял сегодня поправки к закону о сохранении и защите исторического центра Риги, которые позволят "разблокировать" приостановленный план развития столицы.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Принятые поправки определяют иерархию планировочных документов и их применение в отношении исторического центра Риги и его защитной зоны, если соответствующая территория из-за своего особого статуса исключена из общего регулирования.

Новые положения закона позволяет разработать два территориальных плана Риги.

Ожидается, что принятые изменения будут способствовать развитию территории исторического центра Риги и его защитной зоны с соблюдением принципа преемственности, привлечению частных инвестиций в Ригу, активизировать диалог между рижанами, предпринимателями, инвесторами и самоуправлением, а также предотвратят опасения общественности по поводу возможной стагнации.

Одновременно с изменением планировочного документа установлен срок разработки и утверждения новой планировки территории исторического центра Риги — не позднее 31 декабря 2028 года.

Новый план развития Риги разрабатывался несколько лет, но при предыдущем правительстве был приостановлен министром охраны среды и регионального развития Артуром Томом Плешсом, что вызвало раскол в правящей коалиции Риги.

Главное возражение Плешса состояло в том, что с вступлением в силу новой территориальной планировки Риги возникнет ситуация, при которой исторический центр фактически останется без законного территориального плана.

Согласно решению Рижской думы, на территории Риги одновременно действуют две не согласованные друг с другом территориальные планировки.

Со стороны оппонентов высказывались подозрения, что действия Плешса можно объяснить нежеланием ограничивать азартные игры, что предусматривала новая планировка Риги.

Новый министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс назвал такой шаг своего предшественника несоразмерным и заявил о необходимости дискуссии об ограничении полномочий министра при отмене нормативных актов, изданных самоуправлениями.

Чтобы как можно быстрее возобновить действие плана развития Риги, Спринджукс предложил внести поправки в закон, которые разрешат ситуацию, когда в столице действуют два документа планирования.