Сейм продолжит рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе завтра

Сейм сегодня продолжит рассмотрение законопроекта об административно-территориальной реформе до 22.30, а затем в заседании будет объявлен перерыв до 10.00 пятницы, 6 марта.

Сегодня, 5 марта, парламент рассмотрел лишь 5% предложений, поданных к законопроекту о реформе.

Парламентарии успели обсудить 16 предложений. В целом ко второму чтению законопроекта подано 316 предложений.

Уже в начале рассмотрения законопроекта коалиция предложила ограничить время выступлений депутатов на дебатах, а после обеда депутаты предложили ограничить перерывы во время заседания.