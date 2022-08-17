Сейм продвигает поправки, позволяющие директорам школ отправлять агрессивных детей на домашнее обучение

Омбудсмен и Инспекция по защите прав детей не поддерживают инициативу разрешить директорам школ принимать решение об обучении агрессивных учеников в семье. Эксперты указали на риски доступности качественного образования. В свою очередь, по мнению Министерства образования и науки (МОН) и руководителей школ, в законе "Об образовании" должны быть закреплены права педагогов, чтобы уменьшить проблему эмоционального и физического насилия в учебных заведениях. Об этом пишет LSM.lv со ссылкой на Латвийское радио.

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Комиссия Сейма по образования продвигает идею, согласно которой директора школ смогут принимать решения об обучении агрессивных школьников в семье. Предусмотрено, что такое решение директора смогут принять, если ученик неоднократно совершал эмоциональное и физическое насилие по отношению к преподавателям и другим школьникам.

Руководительница общества "Латвийское объединения аутизма" Лига Берзиня указала, что это было бы игнорированием проблемы, а не решением.

"Эти дети уже через две недели не смогут о чем-то подумать и изменить свое поведение, это возможно только в том случае, если ребенок попадет в какой-то контактный тренинг или группу интервенции, где его не жестоко наказывают, а предоставляют квалифицированную помощь. Этого не хватает сейчас. Я слышала от разных чиновников, что с нас хватит, мы слышали достаточно, примем законы и тогда подумаем, что с этим ребенком делать. Однако, возможно, из-за отдельных сложных случаев мы обобщаем. И то, что мы видим как Объединение аутизма, что очень часто семья остается в одиночестве и что это просто будет еще один инструмент системы, который не поможет родителям понять это поведение и решить эти истории. Но будет еще один инструмент, который поможет просто рассчитаться с семьей", — пояснила она.

В свою очередь, глава Отдела по правам детей Бюро омбудсмена Лайла Гравере, пояснила, что предложенное решение политиков несоразмерно. В этих случаях родители должны будут полностью обеспечить получение образования в семье и сотрудничать с самоуправлением.

"Для того, чтобы не путать это с домашним или дистанционным обучением, следует понимать, что все содержание образование должны обеспечивать родители. В этом случае ребенку не предоставляются консультации в школе. Консультации с учителями-предметниками предусмотрены для родителей, а этот ребенок должен отвечать в школе не менее двух раз в семестр. До сих пор такое образование в семье могло происходить по инициативе самих родителей. Родителей нельзя обязать обеспечивать обязательное содержание образование. У них может не быть практической если они работают. Поэтому, по мнению омбудсмена, это большой риск, если директор школы сможет принять решение об этом", — отметила Гравере.

В свою очередь, член правления Латвийской ассоциации руководителей образования, директор Рижской 40-й средней школы Елена Ведищева подчеркнула проблему насилия в школах и, она уверена, что обучение агрессивного ребенка в семье является решением, поскольку часто родители этих детей не слушают педагогов и вспомогательный персонал.

Госинспекция по защите прав детей не поддерживает поправки. В то же время заместительница главы инспекции Валентина Горбунова подтвердила, что насилие в школах является проблемой, требующей поиска других решений, поскольку большинство проблем с поведением детей нужно решать в дошкольном возрасте, что также должно быть вовремя замечено педагогами.