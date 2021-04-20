Сейм просят срочно предоставить нейрохирургу из Ливана гражданство Латвии

На этой неделе Сейм рассмотрит вопрос о срочном предоставлении гражданства Латвии нейрохирургу ливанского происхождения Базелю Якубу Вахби.

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Как отмечает LETA, авторы инициативы отмечают, что этот врач живет в Латвии еще с 1999 года, когда он начал учебу в Латвийском Университете, и является очень высококвалифицированным специалистом. В частности, он провел ряд уникальных операций детям.

Помимо этого, учитывая, что врач "сохранил уникальную, открытую и культурно-историческую связь с Ливаном", комиссия Сейма по гражданству просит парламент сохранить Якубу Вахби и нынешнее ливанское гражданство.