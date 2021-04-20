Сейм просят срочно предоставить нейрохирургу из Ливана гражданство Латвии
Foto: Скриншот

На этой неделе Сейм рассмотрит вопрос о срочном предоставлении гражданства Латвии нейрохирургу ливанского происхождения Базелю Якубу Вахби.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Как отмечает LETA, авторы инициативы отмечают, что этот врач живет в Латвии еще с 1999 года, когда он начал учебу в Латвийском Университете, и является очень высококвалифицированным специалистом. В частности, он провел ряд уникальных операций детям.

Помимо этого, учитывая, что врач "сохранил уникальную, открытую и культурно-историческую связь с Ливаном", комиссия Сейма по гражданству просит парламент сохранить Якубу Вахби и нынешнее ливанское гражданство.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

8

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Ливан Сейм Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Luminor для бизнеса
Luminor для бизнеса
DELFI Brand Studio Читайте также
Milzu!: в условиях пандемии – не останавливаться, а расти
Новые рестораны Wolt: апрельская подборка
Компания Рижского порта производит алюминиевые скоростные катера премиум-класса
Wolt: твой билет в мир вкусной еды и разных культур
Выбери лучшую коллекционную монету 2020 года и выигрывай
Каспарс Булс: Почему компании должны целенаправленно внедрять ИКТ-решения
Обслуживание судов Capesize в Рижском порту открывает доступ к рынкам дальних стран
Мы требуем от города все больше. Ощущение Риги: какое оно?