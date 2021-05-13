Сейм распустил Дундагскую краевую думу

Сейм в четверг, 13 мая, утвердил законопроект о роспуске Дундагской краевой думы.

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Парламент решил объявить законопроект о роспуске думы срочным и рассмотрел его в обоих чтениях за одно заседание.

Приняв специальный закон, Сейм распустил Дундагскую думу, которая не смогла обеспечить выполнение установленных законом обязанностей и задач, интересы государства и жителей соответствующей административной территории также не были соблюдены.

Главой временной администрации Дундагского краевой думы назначен ведущий эксперт Министерства охраны среды и регионального развития Арнис Шултс, заместителем главы временной администрации назначена директор департамента финансового надзора и финансирования самоуправлений Министерства финансов Инта Комисаре, а членом временной администрации - директор юридического департамента Министерства земледелия Синтия Думбровска.

Согласно закону, временная администрация должна выполнять функции думы местного самоуправления и обеспечивать непрерывность работы ее органов, а также финансово-хозяйственную деятельность думы. Глава временной администрации должен будет исполнять обязанности председателя Дундагской краевой думы.

Руководителю временной администрации и ее членам будет разрешено совмещать новые должности с прежними.

Временная администрация будет действовать до того дня, когда вновь избранная дума Талсинская края, в который войдет Дундага, соберется на первое заседание. Работа администрации будет обеспечиваться и финансироваться из бюджета муниципалитета Дундагского края.

Планируется, что закон вступит в силу на следующий день после его провозглашения.

Как сообщалось ранее, министр охраны среды и регионального развития Артур Том Плешс постановил инициировать роспуск Дундагской краевой думы, так как она не приняла решения об избрании председателя и заместителя председателя думы.

Дундагское краевое самоуправление уже длительное время формально работает без руководства - в январе с должностей ушли председатель краевой думы Алдис Фелтс и его заместитель Янис Мауриньш, представляющие объединение избирателей "Нашим людям".

26 апреля было последним днем, когда депутаты Дундагского края могли избрать новое руководство думы, но они этой возможностью не воспользовались. Избрать нового руководителя думы депутатам до 26 апреля поручил министр охраны среды и регионального развития.