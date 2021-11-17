Сейм рассмотрел лишь четверть предложений к пакету бюджетных законопроектов на 2022 год
Foto: Finanšu ministrija

За два дня Сейм рассмотрел чуть более четверти предложений, поданных к пакету бюджетных законопроектов на 2022 год.

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Парламент рассмотрел 149 из 567 предложений, поданных к законопроекту "О государственном бюджете на 2022 год" и связанным с ним законопроектам.

Заседание продолжится сегодня в 9:00.

Как сообщалось, после рассмотрения всех законопроектов, сопровождающих госбюджет на 2022 год, депутаты Сейма приступили к рассмотрению законопроекта "О рамках среднесрочного бюджета на 2022, 2023 и 2024 годы".

После этого в парламенте ожидается рассмотрение законопроекта "О государственном бюджете на 2022 год".

Парламент начал работу над бюджетом утром в понедельник, 15 ноября, и на данный момент завершил работу над всеми 12 сопровождающими бюджет законопроектами.

В ходе рассмотрения законопроектов почти все предложения оппозиции были отклонены, и депутаты оппозиции в дебатах обвинили коалицию в неприемлемом рассмотрении поправок, а также в том, что в дебатах мало участвовали депутаты коалиции.

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LETA

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