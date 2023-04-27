Сейм рассмотрит инициативу населения о всенародно избранном президенте

Сегодня Сейм передал юридической комиссии и комиссии по государственному управления и делам самоуправлений коллективное заявление о переходе к всенародным выборам президента Латвии.

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Представитель инициативы Андрис Диевиньш ранее заявил в комиссии Сейма по мандатам, этике и заявлениям, что обращение граждан особенно актуально в настоящее время, когда приближаются президентские выборы. Цель инициативы — рассмотреть этот вопрос в парламенте в течение ближайших двух-трех лет.

В качестве основных аргументов Диевиньш упомянул, что в 18 странах Европы, включая Литву, Польшу и Финляндию, президента выбирает народ. Также, по мнению авторов инициативы, избранный народом президент расширит демократию и повысит патриотизм. Популярным аргументом против всенародных выборов президента является то, что "общество не готово к этому", но этот аргумент, по мнению Диевиньша, не имеет под собой оснований.

Илзе Плакане, эксперт в области конституционного права, заявила в комиссии, что решение о процедуре президентских выборов является политическим решением. В демократической стране можно выбирать, как избирать президента, и у каждой избирательной системы есть свои плюсы и минусы.

Однако, по словам Плакане, всенародные выборы более подвержены влиянию, и такие риски нельзя игнорировать, особенно в то время, когда в Украине идет война, а Россия пытается влиять на выборы в других странах.

Именно вопрос о полномочиях является решающим, если думать о том, какой должна быть избирательная процедура, сказала она.

По мнению эксперта, эта инициатива граждан является сигналом того, что общество видит определенные недостатки в существующей избирательной системе.

Депутат от оппозиции Гунарс Кутрис (Союз зеленых и крестьян) заявил, что поддерживает идею всенародно избранного президента. Кутрис считает, что население Латвии достаточно образованно и демократично, чтобы иметь возможность избирать президента.

Райвис Дзинтарс (Национальное объединение) считает, что вопрос заслуживает обсуждения, но он "не черно-белый", потому что вне зависимости от избирательного процесса будут кампании кандидатов в президенты, и они будут организованы не народом, а политическими партиями и организациями.

Депутаты Лейла Расима ("Прогресивные") и Ирма Калниня ("Новое Единство") выразили озабоченность по поводу того, кто будет финансировать кампании кандидатов при такой избирательной системе. Также Калниня считает, что всенародно избранный президент скорее разделит общество, чем объединит его.

Ей возразил депутат от оппозиции Эдмунд Зивтиньш ("Латвия на первом месте"), заявив, что избранный народом президент будет вовлекать народ в политические процессы. По мнению депутата, народ нужно объединить, потому что общество чувствует себя отчужденным от политики.

Инициатива всенародно избранного президента Латвии на платформе "Manabalss.lv" начала свой путь более 10 лет назад, еще в 2011 году.