Сейм рассмотрит инициативу о замораживании зарплат депутатов и министров

Предложение о замораживании зарплаты президента, министров, депутатов "и других слуг народа", собравшее более 12 тысяч подписей на портале общественных инициатив Manabalss.lv, внесено на рассмотрение в Сейм, сообщает агентство LETA.

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Для представления инициативы на рассмотрение Сеймом необходимо собрать не менее 10 000 подписей.

В качестве автора инициативы указана Нора Фреймане, призывающая заморозить зарплаты ведущих госчиновников и народных избранников на их нынешнем уровне и отложить повышение зарплаты до стабилизации экономической ситуации в стране — снижения инфляции до разумного уровня и преодоления кризиса, связанного с ростом цен на газ и электроэнергию.

В инициативе подчеркивается желание сначала ожидать от депутатов, министров и других высокопоставленных чиновников конкретных действий на благо народа — "провести страну и ее жителей через это трудное и непростое время, а уж потом принимать решение о необходимости повышения им зарплаты".

"Следует учитывать, что государство уже хронически не соблюдает свои собственные финансовые обязательства, взятые на себя законом, например, в отношении высшего образования. Сектор, который необходим для устойчивости всего общества и государства, не получает повышения в финансировании, необходимом для его полноценного существования и даже определяемом законом, и вряд ли оно изменится сейчас — во время кризиса. Пусть правящая элита будет солидарна с народом и целыми отраслями, а также воздержится от увеличения своих личных доходов, даже если это предусмотрено законом", — говорится в инициативе.

Фреймане призывает заморозить зарплаты президента, спикера Сейма, премьер-министра, парламентских секретарей, министров и депутатов Сейма до окончания нынешнего многостороннего кризиса, вернувшись к вопросу об их повышении только после кризисного периода и с соответствующим аргументированное обсуждение.

Как сообщалось, в результате реформы оплаты труда, принятой в прошлом году, в проекте гобюджета на 2023 год, который еще предстоит рассмотреть новому Сейму, на повышение зарплат политическим деятелям было выделено около трех миллионов евро.

В результате с 2023 года зарплата премьер-министра вырастет на 52%, остальных министров — на 42%, а спикера Сейма — на 75%. При этом денег на зарплаты в бюджете не выделено. чиновников министерства, повышение которых было основной целью реформы компенсаций, сообщает программа.

В следующем году президент, премьер-министр и спикер Сейма будут получать почти 8000 евро в месяц до вычета налогов. Вместо нынешних 6260 евро в следующем году президент получит 7 962 евро, что на 27% больше. Спикер Сейма получит 7962 евро (+75%) вместо 4565 евро, зарплата премьер-министра вырастет с 5216 до 7962 евро (+53%), депутаты парламента в следующем году получат 3981 евро вместо 2963 евро ( +34%), зарплата министров вырастет с 4952 евро до 7052 евро (+42%), а парламентских секретарей — с 3841 до 6256 евро (+63%).

В бюджете следующего года сумма, предназначенная для заработной платы депутатов Сейма, увеличена с 4 406 436 евро до 6 482 055 евро, или на два миллиона евро, а повышение заработной платы министров и парламентского секретаря премьер-министра будет стоить государству Канцелярии менее чем за полмиллиона евро. Повышение окладов политических должностей в бюджете следующего года обойдется примерно в три миллиона евро.

Повышение зарплаты предусмотрено принятой правительством и Сеймом в прошлом году компенсационной реформой, которая вступила в силу три месяца назад и дала властям право повышать заработную плату. Категории должностей ранжируются законом по шкале.