В четверг, 30 марта, Сейм единогласно принял к рассмотрению поправки к Иммиграционному закону, которые дают гражданам России — бывшим гражданам и негражданам Латвии — дополнительное время (до 1 сентября) на подачу заявок на экзамен по госязыку и переэкзаменовку. Автоматически это продлит и срок подачи заявки в Управление по делам гражданства и миграции на получение нового вида на жительства — статуса постоянного жителя ЕС.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За законопроект, дающий отсрочку гражданам России, проголосовали 74 парламентария, включая депутатов от Национального объединения. Выступая с трибуны депутат Янис Домбрава (Нацобъединение) напомнил коллегам, что 95% граждан России, проживающих в Латвии, голосовали на выборах за "убийцу Владимира Путина". Однако противиться продлению срока, который дается гражданам РФ на сдачу экзамена по госязыку, Нацобъединение не стало. Фактически единогласное голосование в целом свидетельствует о том, что невзирая на высказывание радикальных позиций, политические силы осознают абсолютную необходимость продления сроков — примерно половина граждан РФ, подлежащих экзаменации, к концу марта не подали заявки на проверку владения госязыком.

Не участвовали в голосовании, оставаясь в зале заседаний Сейма, депутаты от оппозиционной "Стабильности" и некоторые депутаты от оппозиционной "Латвии на первом месте". В своей эмоциональной речи Алексей Росликов ("Стабильность") заявил, что в Латвии есть пожилые граждане России, которых не спасет от выдворения из страны продление сроков переэкзаменовки. "Гражданин России лежит в больнице с 4-й стадией рака. После 2 сентября у него два пути: он или уже отправится на тот свет или его придется на той же больничной койке вывозить из страны", — такой пример привел Росликов. Также депутат указал на то, что многие граждане России, которые сейчас должны сдавать экзамен по госязыку, имеют свидетельства о владении латышским языком, выданные до 2001 года. Такие свидетельства считаются действительными на рынке труда, дают право работать, однако не годны для подтверждения права жить в Латвии для граждан России, подчеркнул Росликов.

Напомним, что принятый Сеймом к рассмотрению законопроект гласит, что постоянные виды на жительство будут действительны только до 1 сентября 2023 года у тех граждан России, которые до 1 сентября 2023 года не подадут заявку с просьбой предоставить им статус постоянного жителя ЕС или не будет получена информация о том, что такой человек подал заявку на сдачу экзамена по латышскому языку. То есть, те, кто до 1 сентября этого года еще не подал соответствующие заявки, в тот же день видов на жительство не лишатся. На подачу заявок будет оставлено еще 7 месяцев.

До 31 декабря 2023 года вид на жительство будет оставаться действительным у тех граждан РФ, которым, чтобы получит статус постоянного жителя ЕС, нужно предоставить свидетельство о владении госязыком, если Управление по делам гражданства и миграции до 1 сентября 2023 года получит информацию о том, что гражданин РФ уже записался на экзамен по латышскому языку. В случае, если такой гражданин уже провалил первую попытку сдать экзамен, то ему дадут время на переэкзаменовку до 30 ноября 2023 года.

Также предлагается внести в закон норму, что вид на жительство будет действителен до окончательного решения по делу о запросе статуса постоянного жителя ЕС, если обладатель вида на жительство подаст заявку на получение соответствующего статуса.

Оговаривается, что Управление по делам гражданства и миграции может рассматривать подобные дела в течение одного года с момента получения заявки. То есть, фактически, если человек успеет в указанные выше сроки подать необходимые заявления, то у него еще есть год права жить в Латвии. Весь этот период граждане России будут иметь право на получение пенсий, пособий и компенсаций за лекарства.

Законопроект еще должен пройти три чтения в Сейме.