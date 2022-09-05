Сейм рассмотрит вопрос о выражении недоверия министру сообщения

В четверг, 8 сентября, Сейм рассмотрит поданный оппозицией проект решения о выражении недоверия министру сообщения Талису Линкайтсу.

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Проект решения подали депутаты Союза зеленых и крестьян, партия "Латвия не первом месте" и партия "Каждому и каждой".

Свой запрос депутаты оппозиции мотивировали недостаточной работой Линкайтса в сфере перевозок и выкупом недвижимости для Бикерниекской трассы, в которой не было необходимости.

Как сообщалось, депутаты Огрской краевой думы единогласно решили требовать у Кабинета министров объявления чрезвычайной ситуации в крае в связи с критической ситуацией с обеспечением общественного транспорта на его административной территории.

В крае длительно наблюдаются проблемы с обеспечением автобусных рейсов на маршрутах, обслуживаемых АО Liepājas autobusu parks. Предприятие объясняет трудности с выполнением рейсов нехваткой водителей автобусов. Для обеспечения рейсов временно обслуживание части маршрутов было передано предприятиям Latvijas sabiedriskais autobuss и Nordeka, а Автотранспортная дирекция предупредила Liepājas autobusu parks о возможном расторжении договора об обеспечении перевозок.