Сейм рассмотрит законопроект о запрете русских субтитров в кинотеатрах

В четверг, 30 марта, Сейм принял к рассмотрению поправку к Закону "О государственном языке", которая введет запрет на сопровождение фильмов в кинотеатрах субтитрами на русском языке, разрешив размещать только субтитры на официальных языках ЕС.

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Автор законопроекта — коалиционное Национальное объединение. За проголосовали 63 депутата от правительственных партий, против — 28 депутатов от оппозиционных "Латвии на первом месте", "Стабильности" и "Прогрессивных".

В ходе дебатов один из авторов законопроекта Эдвин Шноре (Национальное объединение) заявил, что законопроект призван укрепить позиции госязыка, ведь в Латвии "по 20, 30, 40, 50 лет живут люди, которые до сих пор не могут трех слов связать по-латышски".

В свою очередь, Айнар Шлесерс подчеркнул, что речь идет о введении запретов в сфере частного бизнеса, а не финансируемом государством. Шлесерс отметил, что одновременное прослушивание озвучки фильма и прочтения титров — это один из способов освоения иностранного языка. Соответственно, субтитры помогут, в том числе, осваивать тот же английский язык русскоязычным зрителям.

Окончательное решение о том, субтитры на каких языках могут сопровождать фильмы, Сейм примет в трех чтениях.