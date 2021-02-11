Сейм рассмотрит запрос "Согласия" Кариньшу: требуют обосновать решения по Covid-19

Сегодня Сейм передал на рассмотрение комиссиям запрос депутатов "Согласия" премьер-министру Кришьянису Кариньшу об обоснованности решений, принятых правительством в связи с контролем над пандемией Covid-19.

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Запрос подали депутаты Ивар Зариньш, Янис Кришанс, Валерий Агешин, Артур Рубикс, Эдгарс Куцинс, Янис Тутинс, Иван Клементьев, Борис Цилевич, Игорь Пименов и Регина Лочмеле.

В ходе парламентских дебатов Зариньш, мотивируя запрос к премьер-министру, заявил, что это связано с тем, что депутаты получили множество писем от общественности с просьбами разъяснить обоснованность решений, принятых правительством. По его словам, большинству, если не всему обществу, кажется, что "правительство ведет себя как маленькие дети, которые случайно сели за руль машины и не понимают, как ей управлять, когда она начинает двигаться".

По словам Зариньша, беспокойство усугубляется тем, что через год глава правительства "внезапно осознал", что решениям правительства не хватает мотивировки. "Правительство похоже на маленьких слепых щенков", — заявил депутат и демонстративно начал сбривать себе волосы машинкой.

В запросе говорится, что правительство Кариньша не предприняло своевременных и надлежащих действий для подготовки ко второй волне "Covid-19". Из-за этой нерасторопности латвийская медицинская система находится в состоянии постоянной перегрузки. Также "Согласие" обвиняет правительство в том, что Кабинет министров не смог объяснить общественности, почему были введены соответствующие ограничительные меры.