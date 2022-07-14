Сейм ратифицировал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

В четверг, 14 июля, Сейм ратифицировал направленные правительством протоколы о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Об этом пишет агентство LETA.

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Ратификация была встречена бурными аплодисментами от парламентских депутатов.

Ранее сообщалось, что Финляндия и Швеция долгое время воздерживались от вступления в альянс, но вторжение России в Украину радикально изменило ситуацию с безопасностью в Европе, поэтому среди политиков и жителей этих стран поддержка членства в НАТО резко выросла.

Министерство иностранных дел (МИД) Латвии ранее заявляло, что после начала войны России против Украины правительства Швеции и Финляндии разработали и передали на рассмотрение в парламент отчет об изменениях в среде безопасности. В нем делается вывод, что только членство в НАТО и предусмотренные 5-й статьей Североатлантического договора гарантии безопасности обеспечат Швеции и Финляндии необходимую защиту в случае потенциального военного конфликта.

После продолжительных дискуссий, финский парламент и шведское правительство приняли решение подать заявку на членство в НАТО. В конце июня на саммите НАТО в Мадриде обе страны были официально приглашены присоединиться к альянсу.

В МИД отмечают, что, принимая во внимание начатую Россией войну в Украине, агрессивную риторику и потенциал эскалации ситуации с безопасностью в регионе Балтийского моря, в интересах Латвии и ее союзников ускорить процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО, тем самым уменьшая окно возможностей для РФ.

После завершения процесса ратификации протокола о присоединении в странах-членах НАТО процесс ратификации Североатлантического договора начнется в Финляндии и Швеции в соответствии с их национальными процедурами ратификации. Финляндия и Швеция станут участниками Североатлантического договора, сдав ратификационную грамоту на хранение в депозитарий Североатлантического договора — Госдеп США.

Как сообщили агентству LETA в Канцелярии президента, Эгилс Левитс приветствует поддержанные парламентом законопроекты о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

"Я призываю всех союзников сделать этот шаг, чтобы протоколы о присоединении вступили в силу", — сказал президент.

Он признал, что Латвия всегда высоко ценила тесное сотрудничество Швеции и Финляндии с НАТО и их высокий оборонный потенциал. Вступление этих стран в альянс будет способствовать не только безопасности региона Балтийского моря и восточного фланга, но и укрепит безопасность всей Европы и НАТО.

"Мы будем готовы защищать друг друга и ценности, на которых держится наш альянс", — заявил Левитс.