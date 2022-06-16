Сейм разрешил коммерческим СМИ использовать контент общественных масс-медиа

До конца июня 2023 года частные или коммерческие СМИ смогут на своих каналах использовать новостные и информационно-аналитические передачи, которые были созданы общественными масс-медиа. Это предусматривают поправки, единогласно одобренные Сеймом в окончательном чтении, сообщает LSM.lv.

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При использовании контента общественных СМИ коммерческим масс-медиа нужно будет по возможности озвучивать или субтитровать программы на языках нацменьшинств. Это установлено для того, чтобы предоставлять достоверную информацию беженцам из Украины и способствовать изучению госязыка.

Коммерческие СМИ должны будут распространять контент в неизмененном виде, то есть, его нельзя будет модифицировать или монтировать.

Кроме того, при включении соответствующего содержание в свою телевизионную программу, коммерческие масс-медиа должны будут сохранить товарный знак или логотип общественного СМИ, а в случае с радио-программой, необходимо будет сообщать, кто является автором контента.