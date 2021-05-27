Сейм разрешил оказывать услуги общественного питания на открытом воздухе до полуночи
Foto: F64

Большинство депутатов Сейма одобрили сегодня предложение разрешить работу кафе и ресторанов на открытом воздухе (летних террас) до полуночи, т.е. до 24 часов.

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Учитывая "срочность" поправок, в настоящее время ожидается, что они вступят в силу в конце мая — начале июня.

Как уже сообщалось, с 7 мая террасы ресторанов обслуживают клиентов с шести утра до девяти вечера.За одним столом могут находиться не более 10 человек, принадлежащих к двум или менее домохозяйствам, четверо из них могут быть совершеннолетними. Между столиками должно быть два метра либо разграничивающая стена. Работники и посетители должны быть в масках, за исключением тех моментов, когда посетители сидят за столом.

Предложение о продлении времени работы открытых террас кафе и ресторанов пожали представители руководства партии "Закон и порядок" Юлия Степаненко, Любовь Швецова и Карина Спруде.

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Сейм Сейма Юлия Степаненко
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