Сейм решил направить сэкономленные 2,6 млн евро на нужды здравоохранения
Foto: LETA

Средства в бюджете Сейма в размере 2,61 млн евро, которые не истрачены в этом году на предусмотренные цели, будут направлены на нужды здравоохранения.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Средства будут использованы для обновления ультрасонографического оборудования в Детской клинической больнице, приобретения оборудования для реабилитации в Национальном реабилитационном центре "Вайвари", 1,4 млн евро будут направлены на увеличение доступности инновационных лекарств для онкологических больных.

Экономия в бюджете Сейма образовалась после решения заморозить депутатские зарплаты до конца нынешнего созыва парламента, а также за счет командировок и визитов, не состоявшихся из-за пандемии.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Сейм Сейма
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Первые бизнес-решения технологий 5G могут появиться в сфере транспорта, логистики и портов
Укрыться в мире звуков. Тест наушников Huawei FreeBuds Pro
Почему мы ведёмся на обман в сети: ошибки восприятия и психология манипуляций
Samsung Galaxy Note20 — элегантный и надежный партнер для работы и развлечений
Рижский Свободный порт тестирует ИТ-решение для снижения выбросов от грузового автотранспорта
В Рижском порту сданы в эксплуатацию новые резервуары для хранения и обработки загрязненных вод
Wolt в Латвии празднует трехлетие!
Достойный личный ассистент: умные часы Watch Fit от Huawei