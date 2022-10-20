Сейм решил отложить рассмотрение законопроекта об обязательной службе

В четверг, 20 октября Сейм большинством голосов принял решение исключить из сегодняшней повестки дня рассмотрение в окончательном чтении законопроекта о службе государственной обороны (СГО) и другие поправки к законам, связанные с этой реформой.

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Как сообщалось, накануне об этом просила Комиссия Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией. Комиссия приняла такое решение в том числе после того, как представитель Министерства обороны заявил, что с учетом примерно 100 поступивших предложений, в том числе от юридического бюро Сейма, на подготовку документа потребуется еще около двух недель.

Поэтому законопроект будет рассматриваться уже 14-м Сеймом.

Ранее в интервью Латвийскому радио госсекретарь Министерства обороны Янис Гарисонс, заявил, что если рассмотрение реформы будет отложено, то первый призыв можно будет объявить в июле будущего года, а не в январе, как это было предусмотрено первоначально.

Отвечая на вопрос, не опасно ли в нынешней обстановке переносить призыв, госсекретарь министерства заметил, что речь идет не только о реформе системы обороны, но и о "социальном договоре граждан с государством".

Кроме того, на начальном этапе реформа потребует значительного финансирования, в том числе на закупку вооружений и развитие инфраструктуры.