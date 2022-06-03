Сейм решил продлить возраст молодости до 30 лет

Парламент на этой неделе поддержал поправки к Закону "О молодежи", уточнив возраст, до которого человек считается молодым.

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В аннотации к законопроекту говорится, что Еврокомиссия определяет, что молодыми считаются люди до 30 лет, к тому же в мероприятии проектов Erasmus+ также включают людей до 30 лет. Сейчас в законе сказано, что молодым считается человек в возрасте до 13 до 25 лет.

Поправки также предусматривают обязательство установить и обеспечить механизм признания навыков, приобретенных молодыми людьми на рынке в ходе получения неформального образования. Планируется, что порядок признания неформального образования будет определен Кабинетом Министров до 30 июня 2023 года.

Законопроект также предусматривает уточнение порядка организации работы молодежных советов при самоуправлениях в целях содействия участию молодежи в принятии решений, сотрудничеству, обмену опытом и инициативам. Также планируется установить требования к муниципальным учреждениям в сфере работы с молодежью.

Закон также планирует усилить роль Латвийского совета молодежи, установив, что это объединение представляет и реализует общие интересы латвийских молодежных организаций и организаций, работающих с молодежью. Также планируется установить, что молодежной организацией могут стать не только ассоциации, но и фонды.