Сейм решил продолжить рассмотрение инициативы жителей о регистрации однополых отношений

Комиссия Сейма по мандатам, этике и заявлениям решила на последующих заседаниях продолжить рассматривать инициативу жителей о регистрации однополых отношений, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В будущем комиссия собирается выслушать мнение юристов конституционного права, сообщил глава комиссии Витали Орлов (Согласие).

Председатель правления общества “Мозаика” Кристине Гарина указала, что инициативу следует передать комиссии по социальным делам, в которой уже началась широкая дискуссия о правах пар, живущих вне брака. Она подчеркнула, что в 2018 году Омбудсмен выступил с заявлением, что в 21 веке разные семьи нуждаются в правовой защите, а это не противоречит Конституции, в которой прописано определение брака.

Гарина указала, что если однополые пары заключают договор о наследстве, то это стоит в 60 раз дороже, чем для женатой пары. К тому же однополые пары не могут на правовом уровне урегулировать множество других вопросов, вроде права на аренду, денежные перечисления, подарки и тому подобное. Ещё один нерешенный вопрос касается здоровья, так как однополый партнер не может получить доступ и информацию о состоянии близкого человека, если тот оказался в больнице. Если у пары есть ребёнок, то второй партнер не может сводить его к врачу, сообщила Гарина.

По мнению депутата Райвиса Дзинтарса (Национальное объединение), это вопрос о том, что мы понимаем под браком. Он призывал отвергнуть инициативу, так как, по его мнению, решая “вопросы комфорта” этой группы людей, политики переступают границы, которые нельзя переступать. Дзинтарс уверен, что брак свят и это обусловлено древними традициями, а практические проблемы можно решить, улучшив возможности заключать договоры.

В свою очередь, депутат Илмарс Дуритис (Развитие/За!) призывал передать инициативу комиссии по социальным делам.

Как уже сообщалось, инициатива о регистрации однополых отношений на платформе Manabalss.lv набрала 10 000 подписей и была передана в Сейм.