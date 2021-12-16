Сейм решил усложнить процедуру усыновления детей иностранцами

Cегодня Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о защите прав детей, которые предусматривают внесение изменений в нормы об усыновлении детей из Латвии заграничными усыновителями.

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В Латвии политики ведут дискуссии уже несколько лет и не могут прийти к соглашению о том, следует ли и каким образом ограничивать и регулировать усыновление детей из Латвии за рубежом. Наиболее активные дискуссии проходили в Сейме в прошлом году, когда, помимо прочего, предполагалось ввести временный запрет на усыновление детей гражданами других стран.

Принятые поправки предусматривают, что ребенок может быть усыновлен в предусмотренных законом случаях и в соответствии с установленным порядком гражданами стран, присоединившихся к Гаагской конвенции от 29 мая 1993 г. о защите детей и сотрудничестве в вопросах международного усыновления, а также к Конвенции о правах детей от 20 ноября 1989 года, с которыми Латвия заключила двустороннее соглашение, определяющее особенности взаимного правового сотрудничества в области зарубежного усыновления.

Как пояснили представители объединения партий "Для развития/За!", эта новая версия больше не позволяет усыновление детей в США. 16 февраля 1995 года Мадлен Олбрайт подписала конвенцию от имени США, но она до сих пор не ратифицирована. Со ссылкой на разъяснения в издании "Слово юриста", в объединении заявили, что причина носит процессуальный характер и связана со спецификой законодательства США.

Однако в процессе усыновления в Латвии этот аспект, согласно новым поправкам, окажется непреодолимым препятствием для ребенка на пути в потенциальную новую семью в США, указало "Для развития/За!". Объединение подчеркивает, что, по данным Министерства благосостояния, большинство детей, оправляющихся из Латвии на усыновление за границу, уезжают именно в США.

"В наилучших интересах ребенка — жить в безопасной среде, которую может обеспечить только семья и качественные отношения в ней. Однако в настоящее время в латвийских учреждениях социальной опеки находится более 550 детей", — отмечает "Для развития/За!".

Планируется, что закон вступит в силу 1 июля 2022 года. В свою очередь до 30 июня в процедурах усыновления латвийских детей людьми из-за границы будут применяться нормативные акты, действовавшие на момент начала процедуры усыновления.

Усыновление за рубежом станет возможным, если сиротский суд, принявший решение об установлении опеки вне семьи, получит заключение комиссии по иностранному усыновлению с выводом о том, что процесс усыновления за рубежом соответствует принципам защиты прав ребенка и его интересам.

Порядок создания, состав и компетенцию комиссии по международному усыновлению определит Кабинет министров.

Председатель комиссии по правам человека Артус Кайминьш ранее указал, что вопрос об усыновлении детей за границу привлек внимание комиссии после того, как Бюро омбудсмена констатировало случаи, когда суды по делам сирот принимали решение о прекращении пребывания ребенка в приемной семье в Латвии и помещали его в детское учреждение опеки для того, чтобы его могли усыновить люди из-за границы.