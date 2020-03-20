Сейм решил все-таки закрыть игорные залы во время чрезвычайной ситуации

Большинство депутатов Сейма поддержало закрытие игорных залов во время чрезвычайной ситуации, вызванной распространением коронавируса, а также приостановку азартных игр в интерактивной среде. Об этом сообщает агентство LETA.

Новая консервативная партия предлагала закрыть игорные залы, но сделать исключение для интерактивных азартных игр, моментальных лотерей и розыгрышей номеров — а предложение отдельных депутатов Союза "зеленых" и крестьян, а также внефракционных депутатов Юлии Степаненко и Линды Лиепини, подразумевало запрет любых азартных игр.

Сейм выбрал второй вариант, запрет коснется в том числе онлайн-казино.

Латвийская ассоциация игорного бизнеса надеется, что правительство компенсирует зарплаты работникам игорных залов.