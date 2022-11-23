Сейм сформировал парламентские комиссии и избирает их председателей

В среду, 23 ноября, депутаты Сейма были распределены по профильным комиссиям, и уже большинством голосов в 9 из 14 комиссий избраны председатели. Предполагается, что руководство тремя комиссиями будет доверено оппозиции.
На данный момент уже избраны главы следующих комиссий:
- Комиссия по иностранным делам — Рихардс Колс (Национальное объединение), руководил этой комиссией и в 13-м Сейме;
- Финансово-бюджетная комиссия — Анда Чакша ("Новое Единство"), прежде занимала пост министра здравоохранения. В 14-й Сейм была избрана от "Нового Единства", однако ранее избиралась от Союза "зеленых" и крестьян;
- Комиссия по госуправлению и делам самоуправления — Дайга Миериня (Союз "зеленых" и крестьян). Уже по традиции руководство этой значимой комиссией доверяют представителям оппозиции, в 13-м Сейме эту комиссию возглавляли депутаты от "Согласия";
- Комиссия по правам человека — Дидзис Шмитс ("Объединенный список");
- Комиссия по публичным расходам и ревизиям — Рихардс Козловскис ("Новое Единство");
- Комиссия по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции — Раймондс Бергманис ("Объединенный список");
- Юридическая комиссия — Андрей Юдин ("Новое Единство");
- Народнохозяйственная комиссия Сейма — Линда Матисоне ("Объединенный список"), бывший депутат Лиепайской думы и председатель правления предприятия Lauma lingerie. Любопытно, что ранее предполагалось, что эту комиссию возглавит другой депутат от "Объединенного списка" — Андрис Кулбергс, но, вероятно, политическая сила произвела замену;
- Комиссия по социальным и трудовым делам — Инга Берзиня ("Новое Единство");
- Комиссия по образованию, культуре и науке — Агита Зариня-Стуре ("Новое Единство");
- Комиссия по запросам — Хосам Абу Мери ("Новое Единство");
Еще не избраны председатели нескольких комиссий. В целом список председателей комиссий соответствует предварительной неофициальной информации — за исключением того, что глава Народнохозяйственной комиссии стала Матисоне, а не Кулбергс. Однако пост все равно остался за "Объединенным списком". В целом политические договоренности соблюдаются.
Согласно предварительной неофициальной информации, распространенной ранее LTV, следующие комиссии возглавят:
- Комиссия по национальной безопасности — Инара Мурниеце (Национальное объединение), экс-председатель 13-го Сейма;
- Комиссия по евроопейским делам — Андрис Спрудс ("Прогрессивные"). И это еще одна комиссия, руководство которой доверено оппозиции;
- Мандатная комиссия — Юрис Вуцанс (Союз "зеленых" и крестьян), еще один оппозиционер в списке глав комиссий;
- Комиссия по устойчивому развитию — Угис Митревицс (Национальное объединение).