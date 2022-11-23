Сейм сформировал парламентские комиссии и избирает их председателей

В среду, 23 ноября, депутаты Сейма были распределены по профильным комиссиям, и уже большинством голосов в 9 из 14 комиссий избраны председатели. Предполагается, что руководство тремя комиссиями будет доверено оппозиции.

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На данный момент уже избраны главы следующих комиссий:

Еще не избраны председатели нескольких комиссий. В целом список председателей комиссий соответствует предварительной неофициальной информации — за исключением того, что глава Народнохозяйственной комиссии стала Матисоне, а не Кулбергс. Однако пост все равно остался за "Объединенным списком". В целом политические договоренности соблюдаются.

Согласно предварительной неофициальной информации, распространенной ранее LTV, следующие комиссии возглавят: