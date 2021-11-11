Сейм строже определил в законе ответственность за безнадзорность детей

В четверг, 11 ноября, Сейм в окончательном чтении внес поправки в Закон о защите прав ребенка, которые предусматривают определение ответственности за безнадзорность детей, а также уточняют в этом контексте понятие "халатность".

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Безнадзорность определяется законом как форма жестокого обращения с детьми и определяется как постоянное или систематическое проявление пренебрежения к ребенку, которое наносит вред или может замедлить развитие несовершеннолетнего или же причиняет ему физические или психоэмоциональные страдания.

До сих пор закон предусматривал, что все формы физической или эмоциональной жестокости, сексуального насилия или другого поведения, которые ставят под угрозу или могут поставить под угрозу здоровье, жизнь, развитие или самооценку ребенка, считаются насилием. Слово "халатность" ранее не фигурировало в законе, поскольку халатность родителя (или другого взрослого) фактически признавалась насилием, и влекла за собой уголовное наказание, поясняется в аннотации к законопроекту.

Внесенные поправки не причисляют автоматически халатность, проявленную к ребенку, именно уголовным преступлением. То есть, халатность является несомненным нарушением, но не обязательно — тяжким уголовным преступлением. В то же время с безнадзорностью и халатностью необходимо бороться. Существование термина "халатность", по мнению законодателя, будет способствовать более эффективной защите прав детей. Также изменения вводят термин "невыполнение обязанностей по уходу за ребенком" как неспособности обеспечить ребенку физические, эмоциональные, социальные потребности, медицинское обслуживание и образование, а также уход, соответствующий возрасту ребенка, что ставит под угрозу его здоровье и развитие в долгосрочной перспективе.

При этом на родителей закон налагает обязанность сотрудничать с социальными службами и использовать программы поддержки и помощи семье, предлагаемые в случаях, если констатировано насилие или иные нарушения прав ребенка.Об отказе от сотрудничества социальная служба проинформирует Сиротский суд.

Закон дополнен критериями определения интересов ребенка. Также обозначено, что психологическое заключение по делам, связанным с защитой прав детей, в дальнейшем сможет делать психолог, который имеет сертификат в области профессиональной деятельности клинической психологии и психологии здоровья, а также юридической психологии. При этом у такого специалиста должен быть не менее чем трехлетний опыт профессиональной работы в сфере изучения детей и семьи.

Предусматривается, что Государственная инспекция по защите прав ребенка получит возможность оценивать, могут ли лица, осужденные за преступления, связанные с насилием или угрозой насилия, работать, выполнять волонтерскую работу, а также обеспечивать уход за детьми в образовательных, медицинских и прочих учреждениях, в которыхх находятся дети или проводятся мероприятия для детей.