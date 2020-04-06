Сейм уходит на каникулы, но готов проводить внеочередные заседания
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В понедельник, 6 апреля, завершается зимняя сессия Сейма.

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Согласно регламенту Сейма, во время парламентских каникул могут при необходимости созываться внеочередные заседания. Таким образом, в случае необходимости есть возможность созыва заседания для принятия решений, связанных с ограничением распространения Covid-19.

Весеннюю сессию планируется открыть 14 апреля.

Решение о датах окончания зимней сессии и начала весенней сессии было принято примерно за две недели до объявления в стране чрезвычайного положения.

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LETA

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