Сейм уходит на каникулы, но готов проводить внеочередные заседания

В понедельник, 6 апреля, завершается зимняя сессия Сейма.

Согласно регламенту Сейма, во время парламентских каникул могут при необходимости созываться внеочередные заседания. Таким образом, в случае необходимости есть возможность созыва заседания для принятия решений, связанных с ограничением распространения Covid-19.

Весеннюю сессию планируется открыть 14 апреля.

Решение о датах окончания зимней сессии и начала весенней сессии было принято примерно за две недели до объявления в стране чрезвычайного положения.