Сейм утвердил Даниэля Павлютса на должности министра здравоохранения

Сейм утвердил Даниэля Павлютса (Развитие/За!) на посту министра здравоохранения, передает LETA. За него проголосовал 61 депутат, 13 были против, 32 депутата не участвовали в голосовании.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Павлютс указал, что, вступая в должность министра, он чувствует, словно идет на войну. “В государстве ужасная ситуация, умирают люди, мы находимся в худшем пункте пандемии до сих пор”, - указал политик. Он поблагодарил медиков, “которые из последних сил борются за каждого из нас”. Павлютс обещал поддержать медиков и встретиться с их организациями, чтобы подтвердить свои намерения сохранить прежний курс в сфере здравоохранения.

“С завтрашнего дня моим приоритетом станет рост темпа вакцинации. Вакцинация - это наш свет в конце тоннеля. Большое спасибо Илзе Винькеле, которая, по-моему, была отличным министром. Продолжу работу Илзе, её курс не изменится”, - подчеркнул Павлютс. Он заявил, что “все вместе мы справимся”.

За Павлютса проголосовали представители коалиции, в том числе его поддержал премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство). Кариньш отметил, что у Павлютса уже есть опыт, а министр является политической фигурой, которая двигает отрасль в том или ином направлении.

Кандидатуру Павлютса раскритиковал депутат от “Согласия” Валерий Агешин, указав, что партия не использовала возможность отказаться от политических ставленников. “Чего достиг Павлютс в отрасли здравоохранения, чтобы его можно было поддержать на этой должности?”, - задался вопросом Агешин.

Депутат от Союза “зеленых” и крестьян Эдгарс Таварс заявил, что не собирается участвовать в фарсе и отказался голосовать за нового министра здравоохранения. Депутат Юлия Степаненко заявила, что политики и Павлютс в частности не имеют права в своих речах упоминать умерших, чтобы убедить людей носить маски. Она потребовала, чтобы Павлютс извинился за действия своей предшественницы.

Как уже сообщалось, 5 января премьер-министр выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!). Причиной послужила слишком медленная вакцинация, а также отсутствие подробного плана иммунизации. План был представлен в тот же день, но премьер заявил, что у него остаются к нему вопросы.