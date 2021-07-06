Сейм утвердил ненависть на социальной почве как отягощающие обстоятельство при совершении преступления
Foto: Valsts policija

Большинство Сейма поддержало поправки к Уголовному закону, устанавливающие ненависть на социальной почве как отягощающее обстоятельство при совершении преступлений, передает LETA.

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Ранее Сейм отверг предложение депутата Андрея Юдина (Новое Единство) ввести ненависть, основанную на сексуальной ориентации, как отягощающие обстоятельство. Кроме того, Сейм отказался вводить наказание за преступления на почве социальной ненависти, связанной с сексуальной ориентацией человека.

Во время обсуждения поправок депутаты высказывали противоположные мнения о том, как на практике можно будет использовать эти поправки.

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