Сейм утвердил нового генпрокурора Латвии

Сейм сегодня утвердил на должности генерального прокурора председателя судебной коллегии уголовных дел Рижского окружного суда Юриса Стуканса.

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Его кандидатуру ранее одобрила юридическая комиссия Сейма. На должность генпрокурора Стуканса выдвинул Совет по юстиции.

Юрис Стуканс 1972 г. рожд. является членом Совета по юстиции. Ранее он занимал различные должности в системе МВД и Минюсте, был судьей и заместителем председателя суда Зиемельского района Риги.

Стуканс учился в Латвийской полицейской академии и Латвийском университете, а в прошлом году получил степень доктора наук уголовному праву.

Полномочия нынешнего генпрокурора Эрика Калнмейерса истекают 11 июля.