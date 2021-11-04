Сейм утвердил обязательную вакцинацию работников

В четверг Сейм в окончательном чтении принял поправки к закону о контроле за распространением Covid-19. Поправки устанавливают, что работники обязаны сделать прививку от Covid-19 до 15 ноября. За проголосовали 52 депутата, против были 27, воздержались двое.

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Закон предусматривает, что если работодатель проинформировал работника о том, что для выполнения рабочих обязанностей необходим "ковидный сертфикат" (подтверждает факт вакцинации или перенесенного заболевания), то работник обязан начать вакцинацию не позднее 10 рабочих дней с момента получения информации. Сделать вторую прививку нужно не позже седьмого дня после указанного в инструкции препарата кратчайшего срока завершения процесса вакцинации.

Если работник не начнет или не закончит процесс вакцинации до 15 ноября, то у работодателя будет право отстранить его от исполнения обязанностей.

При этом закон оставляет возможность переместить такого работника на другую позицию или предоставить ему возможность работать удаленно до тех пор, пока тот не получит сертификат. Стороны могут прийти и к соглашениям иного рода в рамках трудового договора и Трудового закона.

Если у работника нет возможности работать удаленно, или он не согласен переходить на другую должность, работодатель имеет право отстранить его или отправить на простой по вине работника без сохранения зарплаты. При этом в частном секторе работодатель все же может сохранять отстраненному сотруднику зарплату. В госсекторе такого права у работодателя нет.

Срок отстранения работника от должности не может превышать три месяца. Срок можно остановить в тот момент, когда работник получает сертификат.

Если после трех месяцев отстранения или простоя по вине работника тот без уважительной причины не получит "ковидный сертификат", то работодатель получает право незамедлительно прервать с ним трудовые отношения. Выходное пособие в этом случае будет выплачен в размере одной месячной зарплаты.

Более жесткие нормы распространяются на военнослужащих Национальных вооруженных сил. Если военнослужащий без уважительной причины не получил сертификат, то министр обороны или уполномоченный им командир имеет право разорвать договор о службе в НВС. То же самое касается гражданских лиц, которые трудоустроены в структурах НВС.

По инициативе министра здравоохранения Даниэля Павлютса в закон внесены изменения, которые определяют порядок остановки, аннулирования и восстановления сертификатов. В частности, действие сертификата будет приостановлено, если привитый человек заболеет Covid-19. В этом случае сертификат будет деактивирован в течение 11 дней после подтверждения факта заражения.