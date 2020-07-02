Сейм утвердил План национального развития Латвии на следующие семь лет

Сегодня Сейм утвердил План национального развития Латвии с 2021 по 2027 год. Он подразумевает четыре цели — достижение равных возможностей, повышение продуктивности и доходов, рост социального доверия и региональное развитие, сообщает портал LSM.lv.

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Председатель комиссии Сейма по устойчивому развитию Вячеслав Домбровский (Согласие) указал, что для реализации все пунктов плана потребуется более 40 млрд евро, это в четыре раза больше, чем сейчас доступно. Лейтмотив этого плана — "Смена привычек".

49% от общего финансирования плана уйдут на создание качественной среды жизни и развитие территорий, в том числе на развитие проекта Rail Baltica. Больше всего денег планируется инвестировать в регионы и сферу сельского хозяйства.

Предыдущий план с 2014 по 2021 год выполнен на 61%, его лейтмотив был "Экономический рывок". Одной из целей плана было сделать Латвию самой зеленой страной в мире.