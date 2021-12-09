Сейм утвердил помощницу Левитса в должности судьи Конституционного суда

Советница президента Латвии Эгила Левитса Ирена Куцина утверждена в должности судьи Конституционного суда. Такое решение большинством голосов принял Сейм.

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Назначению Ирены Куциной предшествовал политический скандал. Предполагалось, что ее утвердят в должности еще в начале сентября, но вопрос был исключен из повестки дня Сейма.

Поводом фактически стала информация Латвийского телевидения: стало известно, что президент Эгилс Левитс якобы в телефонных разговорах с представителями Attīstībai/Par! (AP!) оказывал давление на политиков, настаивая на том, что фракция должна поддержать кандидатуру Куциной. Левитс звонил депутатам Сейма от AP! Инесе Войке и Вите Анде Терауде, и многие источники Латвийского ТВ подтвердили, что от парламентариев Левитс требовал поддержку Куциной. Глава государства якобы грозился публично критиковать министров от AP! и Кабинет министров, что могло привести и к правительственному кризису.

Сам Левитс утверждал, что произошло недоразумение. По его словам, он не оказывал никак давления на политиков во время разговора, а пояснял, что процесс выдвижения Куциной был правильным и в соответствии с законом. Критика правительства была частью возможного сравнения недоразумений.

Глава Юридической комиссии Сейма Юрис Юрашс (Новая Консервативная партия) ранее объявил, что решение по этому вопросу было "приостановлено", чтобы все стороны имели возможность обсудить интересующие вопросы с Куциной. К тому же рассмотрение затянулось из-за того, что Сейм приступил к рассмотрению госбюджета.

В итоге в четверг, 9 декабря, Куцина была утверждена подавляющих большинством голосов — 71 "за", только 1 против. В ходе дебатов даже выступления оппозиционных политиков были в основном комплиментарны в адрес Куциной, подчеркивалось, что скандал, связанный с возможным давлением президента, не должно мешать карьере профессионала.

"Судья — это не политическая должность. Судья стоит на защите Сатверсме. Я буду уважать букву и дух Сатверсме и буду судить только в соответствии с Сатверсме", — заявила сама Куцина, сообщает LETA.

Ранее Ирена Куцина занимала должность заместителя госсекретаря Министерств юстиции, была представителем Латвии в Суде Европейского союза. Работала в Министерстве юстиции директором департамента Суда ЕС, руководила Департаментом по гражданскому праву и Отделом международного частного права. С 2006 года Ирена Куцина — ассоциированный профессор Юридического факультета ЛУ.