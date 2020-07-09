Сейм утвердил поправки о списании ипотечных долгов, возникших из-за прошлого кризиса

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил поправки, которые позволят банкам в одностороннем порядке списать долги по ипотечным кредитам, взятым перед кризисом 2008 года, сообщает LETA.

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Согласно закону, кредитное учреждение может в одностороннем порядке частично или полностью списать долги по кредитам, возникшие из-за экономического спада 2008 года. Это касается ипотечных кредитов, после неуплаты которых должники лишились недвижимости.

Погашенные обязательства не будут считаться доходом и не будут обложены подоходным налогом. Фискальное влияние этого предложения будет нейтральным, то есть не создаст для государственного бюджета на расходов, ни поступлений.

Ранее Банк Латвии заявил, что кредитные мошенники и злостные неплательщики ничего не выиграют от этого процесса. По расчетам Банка Латвии, эта мера коснется примерно 13 тыс. должников и кредитов на общую сумму до 600 млн евро.

С идеей списания невозвращаемых долгов докризисных лет выступил в начале марта президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Он заявил агентству LETA, что хотел бы поблагодарить Сейм и бюджетно-финансовую комиссию Сейма, которая быстро и конструктивно рассмотрела и поддержала идею погашения безнадежных кредитов, взятых во время предыдущего кризиса.

Он добавил, что высказанное им предложение в Сейме было дополнено - возможность погашения безнадежных кредитов была распространена не только на кредитные учреждения, но и на коллекторские компании, что потенциально еще больше расширяет круг лиц, которые могут быть освобождены от "невыносимого бремени долгов прошлого".

"Это уникальное решение уникальной и неприятной ситуации. Эти заемщики потеряли свою недвижимость и после этого еще остались в долгу, который они не в состоянии погасить. В списании этих задолженностей нет победителей, только соглашение проигравших", - сказал Казакс.

До сих пор банки и другие кредитные учреждения позволяли клиентам списать ипотечные долги, заключая двустороннее соглашение, но эта практика тормозила процесс. Поэтому появилась идея позволить банкам списывать такие долги в одностороннем порядке.