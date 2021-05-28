Сейм утвердил сертификаты об иммунитете к Covid-19
Foto: LETA

Сейм в окончательном чтении принял поправки, согласно которым Кабинет министров обязан разработать порядок запроса, выдачи и проверки наличия иммунитета к Covid-19.

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Ранее представитель Юридического отдела Министерства здравоохранения Анита Юршевица указала, что эти поправки связаны с введением цифрового зеленого сертификата. Чтобы его ввести, Сейм должен делегировать разработку Кабинету министров.

Эти поправки в том числе призваны снять юридические препятствия для вакцинированных людей, желающих посетить игры чемпионата мира по хоккею. Правительство разрешило зрителям присутствовать на играх ещё до принятия поправок в Сейме.

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