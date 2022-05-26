Сейм утвердил в должности министра внутренних дел Каспарса Эклонса
Foto: F64

За кандидатуру заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Каспарса Эклонса, выдвинутого Attīstībai/Par!, проголосовали 66 депутатов, против был 21 парламентарий.

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Новый глава МВД Каспарс Эклонс заявил LETA, что намерен продолжать дела, начатые уже прежним министром Марией Голубевой, и по мере возможности, будет выдвигать свои инициативы. Новый министр сказал, что согласился занять пост в связи с тем, что считает — внутренней безопасности нужно уделять большое внимание. Регулярно контактируя с украинскими коллегами, Эклонс стал яснее понимать важность внутренней безопасности с точки зрения стабильности и устойчивого развития государства.

Эклонс признал, что осознает, что он министр "без денег", поскольку бюджет МВД на этот год уже утвержден. Однако новый министр указал, что существуют и иные механизмы развития сферы внутренних дел, например, административные, поэтому можно пробовать "немного реорганизовать систему финансирования изнутри".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в ходе дебатов в Сейме, что одной из главных задач главы МВД станет решение в среднесрочной и долгосрочной перспективе вопроса украинских беженцев.

Напомним, что необходимость в смене двух министров в правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") возникла после событий 9 и 10 мая в Риге у памятника Победы. Национальное объединение выдвинуло политический ультиматум, потребовав отставки министра внутренних дел Марии Голубевой (АР!). Если глава МВД не будет отправлена в отставку, то министры от Нацобъединения уйдут из правительства — в этом была суть ультиматума. Мария Голубева сама оставила свой пост, а премьер Кришьянис Кариньш — для политического баланса — потребовал отставки министра экономики от Нацобъединения Яниса Витенбергса фактически в наказание за политический шантаж.

Обе конфликтующие коалиционные партии — и Attīstībai/Par!, и Национальное объединение — сохранили контроль над министерствами, выдвинув новых кандидатов.

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