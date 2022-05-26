Сейм утвердил в должностях главу МВД Кристапса Эклонса и министра экономики Илзе Индриксоне

За кандидатуру заместителя начальника Государственной пожарно-спасательной службы Кристапса Эклонса, выдвинутого Attīstībai/Par!, проголосовали 66 депутатов, против был 21 парламентарий.За Илзе Индриксоне, парламентского секретаря Министерства экономики, выдвинутая Национальным объединением на пост уже министра, проголосовали 62 депутата, против были 24, один воздержался.

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МВД: приоритет — украинские беженцы

Новый глава МВД Кристапс Эклонс заявил LETA, что намерен продолжать дела, начатые уже прежним министром Марией Голубевой, и по мере возможности, будет выдвигать свои инициативы. Новый министр сказал, что согласился занять пост в связи с тем, что считает — внутренней безопасности нужно уделять большое внимание. Регулярно контактируя с украинскими коллегами, Эклонс стал яснее понимать важность внутренней безопасности с точки зрения стабильности и устойчивого развития государства.

Эклонс признал, что осознает, что он министр "без денег", поскольку бюджет МВД на этот год уже утвержден. Однако новый министр указал, что существуют и иные механизмы развития сферы внутренних дел, например, административные, поэтому можно пробовать "немного реорганизовать систему финансирования изнутри".

Премьер-министр Кришьянис Кариньш заявил в ходе дебатов в Сейме, что одной из главных задач главы МВД станет решение в среднесрочной и долгосрочной перспективе вопроса украинских беженцев.

Минэкономики: приоритет — энергонезависимость

Илзе Индриксоне, отвечая на вопрос LETA о своих приоритетах в сфере энергетики, подчеркнула необходимость обеспечения энергетической независимости путем перехода на локальное использование возобновляемых источников энергии. Начатая бывшим министром экономики Янисом Витенбергсом работа в области теплоснабжения — переход с газа на использование возобновляемых ресурсов — должна быть продолжена, подтвердила новый министр.

Глава Минэкономики также отметила необходимость развития солнечной и ветровой энергетики. На вопрос, следует ли поднимать вопрос строительства ветряных электростанций на национальном уровне, поскольку возведению таких объектов препятствуют возражения со стороны некоторых самоуправлений, Индриксоне ответила утвердительно, подчеркнув, что надо уважать и то, что жители выражают свое мнение и дают оценку проектам.

Индриксоне назвала приоритетом отказ Латвии, Литвы и Эстонии от синхонизации поставок электроэнергии с Россией. По словам министра экономики, через несколько лет, со строительством так называемого стабилизационного оборудования на средства Евросоюза, планируется выйти из системы общей с Россией и Беларусью, чтобы синхронизироваться с европейской системой электроснабжения.

На вопрос, какую дату следует установить в законе как день, когда мы прекратим закупать природный газ в России, Индриксоне ответила — правительство ранее поддерживало стратегию, проводимую Министерством экономики, которая устанавливает соответствующей датой 1 января 2023 года. Дату предстоит еще установить Сейму, напомнила министр.

В начале Латвии нужно знать ответ, получит ли она необходимые поставки природного газа из Клайпедского терминала в Литве в последнем квартале этого года, чтобы газа хватило на начало 2023 года, пояснил политик. Индриксоне упомянула и строящийся терминал Палдиски в Эстонии как еще один потенциальный источник природного газа.

Причины политических рокировок

Напомним, что необходимость в смене двух министров в правительстве Кришьяниса Кариньша ("Новое Единство") возникла после событий 9 и 10 мая в Риге у памятника Победы. Национальное объединение выдвинуло политический ультиматум, потребовав отставки министра внутренних дел Марии Голубевой (АР!). Если глава МВД не будет отправлена в отставку, то министры от Нацобъединения уйдут из правительства — в этом была суть ультиматума. Мария Голубева сама оставила свой пост, а премьер Кришьянис Кариньш — для политического баланса — потребовал отставки министра экономики от Нацобъединения Яниса Витенбергса фактически в наказание за политический шантаж.

Обе конфликтующие коалиционные партии — и Attīstībai/Par!, и Национальное объединение — сохранили контроль над министерствами, выдвинув новых кандидатов.