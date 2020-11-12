Сейм утвердил в законе удаленную учебу как часть обычного учебного процесса

Депутаты Сейма 12 ноября утвердили удаленную форму обучения, введенную во время кризиса Covid-19, как часть обычного учебного процесса. Оппозиция была обеспокоена, что под прикрытием кризиса, правящие хотят ввести удаленную учебу, не обеспечив достаточную поддержку учителям и родителям.

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За поправки к закону проголосовали 57 депутатов правящий коалиции, против выступили 33 депутата оппозиции. Дебаты о поправках длились дольше четырех часов.

Оппозиционные депутаты были обеспокоены тем, что удаленная учеба станет большой нагрузкой для родителей и снизится качество образования. Кроме того, они выступали против того, чтобы вводить этот формат учебы как постоянную форму в условиях кризиса. Например, удаленная учеба обостряет проблемы, связанные с социальным неравенством.

Парламентский секретарь Министерства образования и науки Рейнис Знотиньш указал, что родители по закону не обязаны покупать оборудование для удаленной учебы, эта обязанность возложена на государство и самоуправления. Кроме того, это позволит школам заключать договоры между собой, если кому-то не хватает учителя. В защиту идеи он указал, что удаленная учебы ещё до пандемии была введена в Эстонии и Финляндии.

Согласно закону, расходы на удаленное обучение будут покрыты из средств госбюджета.