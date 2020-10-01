Сейм утвердил Вилкса на должности члена совета Банка Латвии

Сейм сегодня утвердил на должности члена совета Банка Латвии бывшего министра финансов, ныне руководящего сотрудника Европейского инвестиционного банка Андриса Вилкса.

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За назначение Вилкса проголосовали 45 депутатов, против был 21, воздержались шесть парламентариев.

Вилкс сменит на этому посту Виту Пилсуму, которая покинула должность 1 октября.

Кандидатуру Вилкса на этот пост выдвинул президент Банка Латвии Мартиньш Казакс, указав, что полная укомплектованность руководства для Банка Латвии важна, чтобы учреждение могло проделать большой объем работы.

"Вилкс - отличный профессионал, который имеет большой опыт работы и в публичном, и в частном секторе, а также на высоких должностях в международных финансовых организациях", - сказал Казакс, добавив, что Вилкс укрепит работу совета Банка Латвии.

Вилкс работал в "SEB banka", занимал должность министра финансов во втором и третьем правительствах под руководством Валдиса Домбровскиса. В 2014 году он объявил об уходе из политики. С 2016 года Вилкс работает в Европейском инвестиционном банке на различных руководящих должностях.

В совет Банка Латвии входят шесть человек. Президентом центрального банка является Мартиньш Казакс, его заместителем - Марис Калис, в совет входят Арвис Саутиньш, Айвар Скопиньш, Зита Зариня.