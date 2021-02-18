Сейм утвердил выплату 500 евро на каждого ребенка
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Сейм принял поправки, согласно которым семьи за каждого ребенка получат одноразовое пособие в 500 евро, сообщает LETA.

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Пособие будет выплачено 364 097 детям, на что потребуются 182 млн евро. Советник министра благосостояния по вопросам коммуникации Янис Зариньш сообщил, что деньги на выплату пособий будут выделны из бюджета на непредвиденные расходы.

Комиссия Сейма по бюджету и финансам попросила принять эти поправки в срочном порядке.

Пособие получат все лица, кто получает пособие по уходу за ребенком до одного года, государственное семейное пособие или доплату к семейному пособию за ребенка с инвалидностью, а также получающие материнское пособие. Ребенок должен был родиться до начала чрезвычайной ситуации.

Пособие будет выплачено до конца марта.

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