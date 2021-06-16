Сейм утвердил закон об исторических областях Латвии
Foto: F64

Сейм сегодня в окончательном чтении утвердил разработанный по инициативе президента Эгила Левитса закон об исторических областях Латвии.

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Как сообщили в пресс-службе парламента, закон создаст необходимые предпосылки для укрепления общей идентичности жителей страны, сохранения и устойчивого развития культурно-исторической самобытности регионов.

В преамбуле закона перечислены исторические аспекты формирования латышской нации и подчеркивается, что многообразие, культурное пространство и культурно-историческая среда исторических регионов является общим богатством нации.

В законе подчеркивается принадлежность каждого края и города одной из пяти исторических областей - Видземе, Латгале, Курземе, Земгале и Селии. Закон гласит, что каждый житель страны может развивать культурно-историческую самобытность своего региона, способствовать ее сохранению и передаче наследия будущим поколениям.

В законе предусмотрены обязанности государства и самоуправлений по сохранению и развитию культурно-исторического своеобразия исторических областей.

Кабинету министров поручено до конца этого года утвердить план развития культурно-исторической среды исторических областей. Это будет документ среднесрочного планирования на семь лет, и его разработка поручена Минкультуры.

Также будет создан совет по развитию исторических областей, в который войдут министры культуры, охраны среды и регионального развития, финансов, экономики, образования и науки, сообщения, юстиции, земледелия, представители Сейма, президента, самоуправлений, по одному представителю каждой исторической области и ливской общины.

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